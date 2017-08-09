Подозреваемый в нападении на военных под Парижем арестовали

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Французские полицейские ранили и арестовали подозреваемого в нападении на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Полиция преследовала мужчину, скрывшегося с места преступления на автомобиле BMW, по шоссе к северу от столицы. По словам очевидцев, на месте ареста стояла машина, пробитая пулями.

Подозреваемый врезался на автомобиле в группу военных рядом с казармой около 8 часов утра. Шесть солдат пострадали, двое из них - с серьезными ранениями.

По словам полицейских, угрозы их жизни нет.

Парижский прокурор назвал нападение "попыткой убийства... связанной с террористическим умыслом".

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что нападавший действовал в одиночку.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Медики помогают жертвам после наезда автомобиля на военных в пригороде Парижа

Глава районной управы Леваллуа-Перре Патрик Балкани уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.

Во Франции с 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, еще более 350 получили ранения.

В июле 2017 года парламент Франции одобрил закон об очередном продлении чрезвычайного положения - еще на полгода, до 1 ноября.