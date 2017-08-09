Вскрытие раскрыло тайну смерти двух мужчин во время обеда

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Посмертное вскрытие объяснило, почему двух мужчин нашли мертвыми после совместной трапезы.

Люсьену Перо было 69 лет, он подавился 44-граммовым куском говядины, который он не смог пережевать. Сообщается, что у него не было нескольких зубов.

38-летний Оливье Будин, имевший проблемы с сердцем, получил сердечный приступ, увидев смерть своего друга.

Тела мужчин нашли в прошлый четверг. Инцидент вызвал много слухов и предположений о причинах случившегося.

Мужчины вместе обедали в саду Перо в Отон-дю-Перш на юго-западе Парижа и много выпивали. У Перо обнаружили 2,4 г алкоголя на литр крови.

Прокуроры сообщили, что одного из них нашли на стуле, а другого на земле.

Многие восприняли с облегчением известие о том, что мужчины умерли ненасильственной смертью.

"Понятно, что это произошло без вмешательства извне", - сказала одна из их соседей газете Le Parisien.

"У них не было врагов, они жили простой жизнью, они не принадлежали к типу людей, которых могла убить мафия", - добавила она.