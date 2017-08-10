КНДР обещает план удара по Гуаму к середине августа
КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.
Военные КНДР, как говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), разрабатывают в качестве "предупреждения" США план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", которые должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км за 1 065 секунд (18 минут) и упасть в 30-40 км от американской базы на Гуаме.
План удара должен быть готов в середине августа, после чего будет представлен Ким Чен Ыну, который примет окончательное решение.
Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.
Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.
О потенциальной угрозе со стороны КНДР написала Washington Post. Это означало бы, что Северная Корея гораздо более быстрыми темпами разрабатывает ядерное оружие, способное поразить США.
Предупреждение Трампа в КНДР назвали "полной чушью", а самого Трампа - недоговороспособным и понимающим только язык силы.
Конец режима
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в среду предостерег КНДР от шагов, которые неумолимо приведут к "концу режима и гибели ее народа".
Министр обороны США предупредил Северную Корею, что страна потерпит поражение в войне против США и их союзников.
Заявление северокорейских военных отличается от предыдущих своей необычайной подробностью и множеством деталей, указывают наблюдатели.
Профессор японского Университета Кэйо Масао Оконоги считает, например, что Северная Корея таким образом предупреждает о грядущих изменениях в ее программе ракетных испытаний, но не собирается в действительности нападать.
"КНДР говорит таким образом, что они собираются перенести испытания из Японского моря в район, прилегающий к Гуаму. Но, делая это заявление заранее, они посылают скрытый сигнал, что на самом деле они не собираются нападать", - сказал агентству Reuters профессор.
Американская территория на Гуаме
- Гуам - остров в западной части Тихого океана между Филиппинами и Гавайами.
- Имеет статус неинкорпорированной территории США (то есть остров не входит в состав США, но является их владением). Люди, родившиеся на Гуаме, американские граждане, но без права голоса на американских выборах
- На острове живет около 163 тыс. человек
- Площадь острова 541 кв. км.
- Американская военная база занимает примерно четверть острова. Всего на данный момент на базе находятся около 6 тысяч военнослужащих
Успокоить находящихся на Гуаме американских граждан в среду поспешил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сказав, что КНДР не представляет непосредственной угрозы.
По его словам, ситуация за последние несколько дней серьезно не изменилась, и американцы "могут спать спокойно".