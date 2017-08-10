КНДР обещает план удара по Гуаму к середине августа

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КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

Военные КНДР, как говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), разрабатывают в качестве "предупреждения" США план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", которые должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км за 1 065 секунд (18 минут) и упасть в 30-40 км от американской базы на Гуаме.

План удара должен быть готов в середине августа, после чего будет представлен Ким Чен Ыну, который примет окончательное решение.

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

О потенциальной угрозе со стороны КНДР написала Washington Post. Это означало бы, что Северная Корея гораздо более быстрыми темпами разрабатывает ядерное оружие, способное поразить США.

Предупреждение Трампа в КНДР назвали "полной чушью", а самого Трампа - недоговороспособным и понимающим только язык силы.

Конец режима

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в среду предостерег КНДР от шагов, которые неумолимо приведут к "концу режима и гибели ее народа".

Министр обороны США предупредил Северную Корею, что страна потерпит поражение в войне против США и их союзников.

Заявление северокорейских военных отличается от предыдущих своей необычайной подробностью и множеством деталей, указывают наблюдатели.

Копірайт зображення Reuters Image caption Несмотря на угрозы в адрес Гуама, американцы могут спать спокойно, сказал Рекс Тиллерсон

Профессор японского Университета Кэйо Масао Оконоги считает, например, что Северная Корея таким образом предупреждает о грядущих изменениях в ее программе ракетных испытаний, но не собирается в действительности нападать.

"КНДР говорит таким образом, что они собираются перенести испытания из Японского моря в район, прилегающий к Гуаму. Но, делая это заявление заранее, они посылают скрытый сигнал, что на самом деле они не собираются нападать", - сказал агентству Reuters профессор.

Американская территория на Гуаме

Гуам - остров в западной части Тихого океана между Филиппинами и Гавайами.

Имеет статус неинкорпорированной территории США (то есть остров не входит в состав США, но является их владением). Люди, родившиеся на Гуаме, американские граждане, но без права голоса на американских выборах

На острове живет около 163 тыс. человек

Площадь острова 541 кв. км.

Американская военная база занимает примерно четверть острова. Всего на данный момент на базе находятся около 6 тысяч военнослужащих

Успокоить находящихся на Гуаме американских граждан в среду поспешил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сказав, что КНДР не представляет непосредственной угрозы.

По его словам, ситуация за последние несколько дней серьезно не изменилась, и американцы "могут спать спокойно".