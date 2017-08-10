В АТО один травмированный и 16 обстрелов - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 16 нарушений перемирия, один украинский военный получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Количество обстрелов по сравнению с предыдущими днями уменьшилось, но "враг все чаще применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и соответственно запрещен мирными договоренностями", говорится в сообщении.

Обстрелы, в частности, продолжались в районе поселка Калиново на луганском направлении, у Водяного, Павлополя, Гнутова, Старогнатовки и Талаковка на приморском направлении, а также на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка на донецком направлении, отметили в штабе.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявляют об обстреле со стороны украинских военных.