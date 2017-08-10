США выслали двух кубинских дипломатов после загадочных "инцидентов"

  • 10 августа 2017
Двух кубинских дипломатов попросили покинуть США Копірайт зображення Getty Images
Image caption Двух кубинских дипломатов попросили покинуть США

Вашингтон выслал двух кубинских дипломатов после того, как сотрудники посольства США в Гаване пожаловались на загадочные физические симптомы, сообщил государственный департамент США.

Что именно произошло с сотрудниками, неизвестно. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт заявила, что "окончательных ответов об источнике или причине" этих симптомов нет.

Один из правительственных чиновников, которого цитирует агентство Reuters, рассказал, что у некоторых сотрудников ухудшился слух.

Министерство иностранных дел Кубы заявило, что расследует эти утверждения.

Там назвали высылку своих сотрудников необоснованной, но отметили, что готовы сотрудничать с Вашингтоном, чтобы выяснить, что произошло.

"Куба никогда не позволила бы использовать кубинскую территорию для любых действий против аккредитованных дипломатов или их семей", - отметили в министерстве.

Предполагают, что потерю слуха могло спровоцировать некоторое звуковое устройство, расположенное за пределами домов дипломатов и распространяющее неизвестные звуковые волны, которые могут вызывать глухоту.

Науерт отметила, что сотрудники начали жаловаться на странные симптомы в конце прошлого года.

Эти симптомы не представляют угрозы жизни, однако некоторые в итоге были вынуждены вернуться домой в США, отметила она.

По словам Науерт, американское правительство "очень серьезно относится к этому, и сейчас ведется расследование".

Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические связи лишь в 2015 году, после 50 лет вражды.

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