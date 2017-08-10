В Киеве больше не будут платить парковщикам

Копірайт зображення Київтранспарксервіс Image caption Киевтранспарксервис на своем сайте опубликовал способы безналичной оплаты за парковку

С 10 августа в столице действует исключительно безналичная оплата за парковку. Это означает, что парковщики больше не могут получать наличные от водителей.

Рассчитываться за парковочное место отныне можно только через:

паркоматы;

талоны или абонементы на парковку;

SMS и банковские карточки;

специальное мобильное приложение.

Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" опубликовало список парковок, оборудованных паркоматами, а также инструкцию по оплате парковки через SMS.

А талоны на парковку можно приобрести в отделениях "Укрпочты" - их стоимость колеблется от 5 до 10 грн в час (в зависимости от зоны парковки), а стоимость месячных абонементов составит 315-630 грн.

Мобильное приложение рассчитано для телефонов с операционными системами iOS и Android.

Отказаться от получения наличных за парковку решили из-за коррупции.

"Человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию", - посоветовал ранее мэр столицы Виталий Кличко киевлянам.