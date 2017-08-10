В Киеве - 5 тыс. детей в очередях в детсады

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Очередь в коммунальные детские дошкольные учреждения в Киеве составляет 5 тыс. детей, требующих первоочередного зачисления. В городской администрации отмечают, что это - серьезный прорыв.

"С 15 тыс. в 2014 году очередь сократилась втрое", - рассказала заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко.

"Мы строили новые садики, восстанавливали заброшенные здания ДОУ, открывали дополнительные группы в уже работающих и в результате серьезно сдвинули с места решение этой проблемы", - добавила она.

По словам чиновницы, в этом году городские власти надеются побить свой рекорд и создать почти 4 тыс. мест, в том числе открыв десять садов.

"Поэтому ближе к концу года цифра в 5 тыс. может сократиться еще достаточно существенно", - ожидают в администрации.

Решать проблему с нехваткой мест в садах, среди прочих, помогает немецкое правительство, отметили в мэрии.