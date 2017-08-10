Дженнифер Лоуренс до сих пор шокирована утечкой обнаженных фото
Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что потрясена утечкой своих обнаженных фото, обнародованных хакерами.
Интимные снимки обладательницы Оскара выложили в интернет в 2014 году.
"Я думаю, что люди восприняли (слив. - Ред.) как то, чем он и был, - как сексуальное преступление. Но это ощущение ... я так и не смогла от него избавиться", - рассказала актриса журналу Vogue.
"Если твою конфиденциальность постоянно нарушают - это не проблема, если ты идеальна. Но если ты - человек, это страшно", - добавляет она.
"Когда мне звонит мой агент, я сразу пугаюсь: "О, Боже, что снова?". Я постоянно жду, что мне снова нанесут удар. Это страшно, когда вы чувствуете, что весь мир вас осуждает", -говорит актриса.
Актриса появилась на обложке сентябрьского номера журнала Vogue.
Журнал также поручил художнику Джону Каррену нарисовать ее для одной из четырех обложек в рамках празднования 125-летия журнала.
Кроме того, Лоуренс рассказала о своих отношениях с режиссером Дарреном Аронофски, с которым она встречается на протяжении года.
Пара встретилась во время съемок фильма "Мама", режиссером которого является Аронофски, и вскоре их отношения привлекли внимание прессы.
"Этот фильм напомнил мне, какой он блестящий (режиссер. - Ред.)", - рассказала Лоуренс о 48-летнем Аронофски.
"Обычно я не люблю людей из Гарварда, потому что они и двух минут не могут прожить, не упомянув, что учились в Гарварде. Он - не такой", - добавила она.