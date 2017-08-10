Дженнифер Лоуренс до сих пор шокирована утечкой обнаженных фото

Копірайт зображення Annie Leibovitz Image caption Для сентябрьского выпуска американского Vogue Лоуренс сняла фотограф Энни Лейбовиц

Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что потрясена утечкой своих обнаженных фото, обнародованных хакерами.

Интимные снимки обладательницы Оскара выложили в интернет в 2014 году.

"Я думаю, что люди восприняли (слив. - Ред.) как то, чем он и был, - как сексуальное преступление. Но это ощущение ... я так и не смогла от него избавиться", - рассказала актриса журналу Vogue.

"Если твою конфиденциальность постоянно нарушают - это не проблема, если ты идеальна. Но если ты - человек, это страшно", - добавляет она.

Копірайт зображення Vogue

"Когда мне звонит мой агент, я сразу пугаюсь: "О, Боже, что снова?". Я постоянно жду, что мне снова нанесут удар. Это страшно, когда вы чувствуете, что весь мир вас осуждает", -говорит актриса.

Актриса появилась на обложке сентябрьского номера журнала Vogue.

Журнал также поручил художнику Джону Каррену нарисовать ее для одной из четырех обложек в рамках празднования 125-летия журнала.

Кроме того, Лоуренс рассказала о своих отношениях с режиссером Дарреном Аронофски, с которым она встречается на протяжении года.

Пара встретилась во время съемок фильма "Мама", режиссером которого является Аронофски, и вскоре их отношения привлекли внимание прессы.

Копірайт зображення John Currin Image caption Портрет актрисы для одной из четырех обложек сентябрьского выпуска Vogue написал Джон Каррен

"Этот фильм напомнил мне, какой он блестящий (режиссер. - Ред.)", - рассказала Лоуренс о 48-летнем Аронофски.

"Обычно я не люблю людей из Гарварда, потому что они и двух минут не могут прожить, не упомянув, что учились в Гарварде. Он - не такой", - добавила она.