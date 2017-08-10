СБУ: в этом году в ОАЭ 5 украинцев задержали за "перевозку наркотиков"
В 2017 году на территории ОАЭ были задержаны пятеро украинцев по обвинению в преступлениях, связанных с транспортировкой и распространением наркотиков, сообщила Служба безопасности Украины.
Все они во время пребывания в Турции получили от неизвестных людей деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов, говорят в СБУ.
Четверо из них сейчас ожидают решения суда, один - осужден, добавили там.
СБУ также призвала украинцев, путешествующих за границу, к бдительности:
"СБУ рекомендует гражданам во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить любые вещи или предметы, которые вам не принадлежат".