Стрельба у вокзала в Киеве: трое раненых

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У центрального железнодорожного вокзала в Киеве произошел конфликт, в результате которого были ранены три человека, сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел на площади Вокзальной возле ресторана McDonald's.

В четверг утром полиция получила сообщение, что в результате конфликта "двое злоумышленников ранили, предположительно - из травматического оружия", трех мужчин.

По информации врачей, пострадавшие получили травмы ног и рук. Их доставили в больницу.

Нападавшие скрылись, заявили в полиции.

На место происшествия прибыла патрульная полиция и следователи.

Правоохранители разыскивают нападавших и выясняют обстоятельства конфликта, добавили в полиции.