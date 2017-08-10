Стрельба у вокзала в Киеве: трое раненых
У центрального железнодорожного вокзала в Киеве произошел конфликт, в результате которого были ранены три человека, сообщила полиция Киева.
Инцидент произошел на площади Вокзальной возле ресторана McDonald's.
В четверг утром полиция получила сообщение, что в результате конфликта "двое злоумышленников ранили, предположительно - из травматического оружия", трех мужчин.
По информации врачей, пострадавшие получили травмы ног и рук. Их доставили в больницу.
Нападавшие скрылись, заявили в полиции.
На место происшествия прибыла патрульная полиция и следователи.
Правоохранители разыскивают нападавших и выясняют обстоятельства конфликта, добавили в полиции.