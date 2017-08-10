Норвежская певица получает угрозы из-за чернокожего "любовника"

Копірайт зображення Sophie Elise

Норвежская поп-звезда Софи Элиз рассказала, что начала получать угрозы после того, как в ее клипе снялся чернокожий актер, сыгравший ее любовника.

Софи Элиз сказала Радио 1 Newsbeat: "Было так много ненависти, это самая жестокая вещь, которую я видела в своей жизни".

"Это видео должно было стать рассказом о любви. Но такая реакция только показывает, что на дворе 2017 год, а мы не продвинулись далеко".

Певица говорит, что она боится выходить из дома.

Ее аккаунт в Instagram деактивирован из-за нежелательного внимания.

Копірайт зображення UniversalMusic/Sophie Elise

22-летняя Софи Элиз недавно подписала контракт с лейблом Universal Music Group.

Видео для ее последнего сингла All Your Friends собрало более 250 тысяч просмотров. Сейчас его уже удалили из YouTube

Под ним было много комментариев - в том числе угрозы убийства, а также высказывания расистского и сексистского характера.

Копірайт зображення Sophie Elise

"Я на самом деле не хотела удалять комментарии, потому что хотела, чтобы люди видели, что такие вещи до сих пор происходят", - рассказала певица, проживающая в Осло.

"Я была общественным деятелем в Норвегии примерно шесть лет, поэтому я привыкла к ненависти в свой адрес. Но я не думала, что людей взволновал цвет кожи парня в моем видео", - добавляет она.

Она говорит, что ожидала возникновения определенной дискуссии, но не по поводу видео к песне, а по поводу ее содержания.

Копірайт зображення Sophie Elise

Впрочем, певица, которая получила известность как участница реалити-шоу, говорит, что этот негативный опыт не отбил у нее желание сотрудничать с темнокожими моделями и актерами в будущем.