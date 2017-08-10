Возле "Фукусимы" обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой

Копірайт зображення Geoeye Image caption Авария на АЭС "Фукусима" стала крупнейшей за четверть века после катастрофы на Чернобыльской АЭС

В Японии неподалеку от аварийной АЭС "Фукусима" была обнаружена неразорвавшаяся американская авиабомба времен Второй мировой войны, сообщают местные СМИ.

По словам представителя АЭС, объект длиной 89 см, который, предположительно, и является неразорвавшейся бомбой, сброшенной США во время войны, нашли рабочие, которые строили парковочную площадку у реакторов электростанции.

Никакого влияния на продолжающиеся меры по снятию с эксплуатации атомной электростанции, которая перенесла кризис в марте 2011 года после мощного землетрясения, вызвавшего огромное цунами, это событие не оказало.

Эта катастрофа стала крупнейшей со времен Чернобыля и показала, насколько уязвимы системы безопасности на японских атомных станциях.

Непосредственных жертв именно в результате аварии на "Фукусиме" не было. Однако трех бывших руководителей компании-оператора АЭС, Tepco, обвинили в халатности.

Копірайт зображення Getty/ AFP Image caption Вывод из эксплуатации реакторов "Фукусима"

Американские бомбы и снаряды по-прежнему встречаются в Японии, спустя более 70 лет после завершения конфликта в 1945 году, особенно на южном острове Окинава, где в последние месяцы войны происходили особенно жестокие бои.

Известно также, что во время войны в рйоне нынешней АЭС располагался аэродром ВВС Императорской армии Японии, который неоднократно подвергался бомбардировкам.