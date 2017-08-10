Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 15 августа

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Оболонский районный суд Киева продолжит рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 15 августа.

Одну из причин переноса судья назвал необходимость его участия в рассмотрении другого важного уголовного дела.

В деле Януковича в четверг, 10 августа, суд исследовал первую часть доказательств со стороны обвинения.

В частности, были исследованы записи заседания Совета Федерации России, на котором президенту РФ Владимиру Путину было предоставлено право применить армию на территории Украины.

На следующем заседании во вторник, 15 августа, суд планирует допросить свидетеля стороны обвинения - бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Процесс над Виктором Януковичем стало возможным благодаря внедрению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода. Верховная Рада отстранила Януковича с должности 22 февраля 2014 и вскоре он бежал в РФ.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 о введении войск в Украину.

Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным.