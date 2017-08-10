С начала года в Украине утонули 714 человек
С начала 2017 года на украинских водоемах уже погибли 714 человек, из них 74 ребенка - об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Там отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.
"В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
"Что касается чрезвычайных происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра около мест с повышенным уровнем опасности или позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", - добавили в ГСЧС.
В ГСЧС также опубликовали правила безопасности во время отдыха:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко; никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают около вас,
- температура воды должна быть не ниже 17° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
Спасатели патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу, но отмечают, что самым действенным способом избежать трагедии является собственная осмотрительность каждого, кто отдыхает на водоемах.