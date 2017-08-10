С начала года в Украине утонули 714 человек

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С начала 2017 года на украинских водоемах уже погибли 714 человек, из них 74 ребенка - об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Там отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

"В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

"Что касается чрезвычайных происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра около мест с повышенным уровнем опасности или позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", - добавили в ГСЧС.

В ГСЧС также опубликовали правила безопасности во время отдыха:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко; никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают около вас,

температура воды должна быть не ниже 17° С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Спасатели патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу, но отмечают, что самым действенным способом избежать трагедии является собственная осмотрительность каждого, кто отдыхает на водоемах.