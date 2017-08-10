Непал криминализирует изоляцию женщин во время менструации
В Непале приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за принуждение женщины уходить из дома на время менструации.
Тому, кто заставит женщину выполнять такой ритуал, грозит трехмесячное заключение и штраф в 30 долларов США.
Эта практика под названием "чхопади" оказалась в центре внимания после того, как две женщины погибли, когда были вынуждены спать в сараях.
Но правозащитники сомневаются, что закон действительно сможет решить проблему.
По древней индуистской традиции, женщины во время месячных, а также недавно родившие, считаются нечистыми или приносящими неудачу. Их могут заставить спать в сараях или помещениях для скота.
Им запрещено касаться скота и мужчин, а также есть определенную пищу. Кроме того, им могут запретить пользоваться уборной в доме, заставив уходить на большие расстояния от своей деревни.
В прошлом месяце девушка-подросток умерла после того, как ее укусила змея, когда она спала в сарае во время менструации.
В декабря 2016 года умерла другая 15-летняя девушка. Она задохнулась после того, как зажгла огонь в сарае, чтобы согреться.
"Укоренившаяся традиция"
Впрочем, по словам правозащитницы Пэмы Лхаки, новый закон невозможно будет применять, поскольку эта практика связана с глубоко укоренившейся системой верований.
"Они должны понять первопричину, принять стратегические меры и подождать одно поколение", - сказала она агентству AFP.
Табу во время месячных
- Во многих мировых религиях женщины во время месячных считаются "нечистыми".
- Они не имеют права посещать храмы и присутствовать на религиозных обрядах.
- Традиция "чхопади", которой придерживаются индусы на западе Непала, является наиболее экстремальной версией, когда женщин выгоняют во время месячных на улицу.
- В Индии женщинам не разрешается входить в некоторые индуистские храмы и мусульманские мечети во время менструации. Но сейчас в судах есть иски с требованием это отменить.
- На юге Индии в честь девушки, которая достигает половой зрелости, устраивают вечеринки с подарками.
- Женщины племени Догонов в Мали также живут в сараях во время менструации
Согласно докладу отдела по правам человека Госдепа США, опрос, проведенный в Непале в 2010 году, показал, что "чхопади" практикуют 19% женщин в возрасте от 15 до 49 лет по всей стране.