Непал криминализирует изоляцию женщин во время менструации

Копірайт зображення AFP Image caption В некоторых районах Непала женщины спят в таких сараях во время месячных

В Непале приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за принуждение женщины уходить из дома на время менструации.

Тому, кто заставит женщину выполнять такой ритуал, грозит трехмесячное заключение и штраф в 30 долларов США.

Эта практика под названием "чхопади" оказалась в центре внимания после того, как две женщины погибли, когда были вынуждены спать в сараях.

Но правозащитники сомневаются, что закон действительно сможет решить проблему.

По древней индуистской традиции, женщины во время месячных, а также недавно родившие, считаются нечистыми или приносящими неудачу. Их могут заставить спать в сараях или помещениях для скота.

Им запрещено касаться скота и мужчин, а также есть определенную пищу. Кроме того, им могут запретить пользоваться уборной в доме, заставив уходить на большие расстояния от своей деревни.

В прошлом месяце девушка-подросток умерла после того, как ее укусила змея, когда она спала в сарае во время менструации.

В декабря 2016 года умерла другая 15-летняя девушка. Она задохнулась после того, как зажгла огонь в сарае, чтобы согреться.

"Укоренившаяся традиция"

Впрочем, по словам правозащитницы Пэмы Лхаки, новый закон невозможно будет применять, поскольку эта практика связана с глубоко укоренившейся системой верований.

"Они должны понять первопричину, принять стратегические меры и подождать одно поколение", - сказала она агентству AFP.

Табу во время месячных

Во многих мировых религиях женщины во время месячных считаются "нечистыми".

Они не имеют права посещать храмы и присутствовать на религиозных обрядах.

Традиция "чхопади", которой придерживаются индусы на западе Непала, является наиболее экстремальной версией, когда женщин выгоняют во время месячных на улицу.

В Индии женщинам не разрешается входить в некоторые индуистские храмы и мусульманские мечети во время менструации. Но сейчас в судах есть иски с требованием это отменить.

На юге Индии в честь девушки, которая достигает половой зрелости, устраивают вечеринки с подарками.

Женщины племени Догонов в Мали также живут в сараях во время менструации

Согласно докладу отдела по правам человека Госдепа США, опрос, проведенный в Непале в 2010 году, показал, что "чхопади" практикуют 19% женщин в возрасте от 15 до 49 лет по всей стране.