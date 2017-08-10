Огромный надувной цыпленок с прической Трампа появился у Белого дома

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Надувная фигура цыпленка высотой примерно в девять метров и с прической, как у президента Дональда Трампа, появилась недалеко от Белого дома в Вашингтоне.

Цыпленка установил в знак протеста режиссер-документалист Таран Сингх Брар.

Брар хотел показать, что Трамп - слабый и неэффективный лидер. "Он очень боится опубликовать свои налоговые декларации, боится Владимира Путина и ведет себя безрассудно с Северной Кореей", - объяснил организатор акции.

Как отмечают американские СМИ, надувной цыпленок привлек большое внимание прессы, прохожих и пользователей социальных сетей.

По данным местных СМИ, средства на надувную фигуру автор собрал через ресурс совместного финансирования GoFundM.

Разрешение на ее установку санкционировала Секретная служба США.

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Мнения пользователей социальных сетей относительно этой акции разделились: кто-то называет надувную птицу "милой", кто-то - "жалкой".

Впрочем, интерес к ней присутствует: в среду хэштег #TrumpChicken занял одно из первых мест в американском сегменте Twitter.

В этом году цыпленок уже "давал о себе знать". Он появился на апрельских акциях протеста, которые проводились с требованием обнародовать налоговые декларации Трампа.