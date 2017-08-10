"Никогда не поздно": тайка закончила университет в 91 год

Копірайт зображення Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption Кимлан было несложно узнать в толпе новоиспеченных выпускников

91-летняя бабушка из Таиланда получила степень бакалавра после почти 20 лет учебы. Ее жизненный девиз - "учиться никогда не поздно". Об этом она рассказала корреспонденту Тайской службы ВВС Ватчиранонт Тхонгтеп.

Кимлан Йинакул всегда хотелось учиться в университете, но в юном возрасте такой возможности у нее не было.

Однако через много лет - уже после того, как большинство ее собственных детей получили высшее образование, - она все же решила поступить в вуз, и в среду ей вручили долгожданный диплом.

Родом Кимлан из провинции Лампанг на севере Таиланда. В детстве она была прилежной ученицей и посещала одну из лучших в провинции школ.

Однако продолжить обучение в университете на тот момент было невозможно, и после того, как ее семья переехала в Бангкок, она вышла замуж - и надолго забросила мечту о высшем образовании.

"Тем не менее мне всегда хотелось, чтобы хотя бы у моих детей была возможность учиться. Поэтому я их поощряла и поддерживала, чтобы они поступали в университет", - сказала она.

Копірайт зображення Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption На выпускной Кимлан пришла почти вся ее семья

Четверо из пяти ее детей получили степени магистров, а один даже защитил докторскую диссертацию в США.

Именно благодаря интересу детей к наукам Кимлан приняла решение самой начать учебу в вузе.

Полноценная и счастливая жизнь

Когда одна из ее дочерей, работавшая в больнице, записалась параллельно на курс в открытый университет Сукхотай Тхамматират, Кимлан решила последовать ее примеру.

На тот момент ей было 72 года, но из-за смерти одной из дочерей ей пришлось на несколько лет прекратить учебу.

Она продолжила получать образование, уже когда ей исполнилось 85, выбрав в качестве основного предмета социальную экологию. По ее словам, эти знания помогут ей жить полноценной и счастливой жизнью.

"Когда я оправилась от горя утраты, я заставила себя закончить программу обучения. Надеюсь, душа моей дочери будет этому рада", - сказала она в интервью ВВС.

Все время своего обучения она жила по расписанию: проснувшись рано утром, первым делом шла в соседний буддистский храм и подавала милостыню, после чего возвращалась назад и приступала к занятиям.

Копірайт зображення Kimlan Jinakul Image caption На получение диплома Кимлан ушло почти 20 лет

"Никогда не поздно начинать. Мой разум всегда бодрствует и готов узнавать новое", - говорит Кимлан.

"Мир не останавливается ни на секунду. Всегда находятся новые проблемы, которые необходимо разрешать. Если бы не появлялись новые науки, мир перестал бы процветать", - добавляет она.

Формула успеха

На вопрос о секрете успеха она ответила, что ей помогли целеустремленность и трудолюбие.

"Когда я говорила себе, что нужно, например, закончить какую-то главу, то прикладывала все возможные усилия, чтобы это сделать. Я подчеркивала все ключевые моменты, которые нужно было выучить. И это помогало мне в процессе повторения пройденного. Я очень радовалась, когда сдавала экзамен, и расстраивалась, если сдать не удавалось. Тогда я пересдавала его - снова и снова, пока не получала хорошую оценку", - рассказала она.

Каков же ее план после получения диплома?

"Вряд ли кто-либо захочет меня нанять на работу, - шутит Кимлан. - Я просто продолжу присматривать за внуками".