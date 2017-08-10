У берегов Йемена контрабандисты умышленно утопили мигрантов

Копірайт зображення IOM Image caption "Те, кто выжил, сообщили, что перевозчик вытолкнул их в море, когда увидел "уполномоченного" у побережья", - заявили в МОМ

55 мигрантов, которые пытались пересечь Персидский залив, были "умышленное утоплены" нелегальным перевозчиком, который вытолкнул своих пассажиров в море у побережья Йемена. ‎

Об этом сообщают в Международной организации миграции (МОМ).‎

Всего в лодке находилось около 180 человек. Незаконный перевозчик вытолкал их в море, чтобы избежать наказания от правоохранителей.‎

Тела 29 погибших похоронили на берегу. Где остальные тела - до сих пор неизвестно. Средний возраст погибших - 16 лет, сообщили в МОМ.

Несмотря на вооруженный конфликт в Йемене, страна все еще является промежуточным пунктом на пути многих мигрантов из Африки в другие страны Персидского залива или Европы.

В этом году около 55 тысяч мигрантов попытались пересечь Персидский залив на пути из сомалийского полуострова в Йемен. Более половины из них - несовершеннолетние, треть - женщины, говорят в Международной организации миграции.

Многие другие пытаются добраться до Европы через Ливию и Средиземное море.‎