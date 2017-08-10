В авиакатастрофе в Казахстане погиб украинский пилот

Копірайт зображення Adrian Pingstone / Wikimedia Commons Image caption Tecnam 2002 - легкий двухместный самолет итальянского производства. Подобная модель разбилась в Казахстане

В Казахстане в четверг разбился учебный самолет. Погибли пилот-инструктор и курсант Академии гражданской авиации.

В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что пилот был гражданином Украины.

Ранее сообщалось, что он был этническим украинцем, но гражданином Казахстана. Однако потом дипломаты получили более точную информацию.

По их данным, украинский пилот был 1970 года рождения. СМИ также называют дату рождения курсанта - 1996.

Авария произошла около 10 утра по местному времени во время выполнения учебно-тренировочного задания.

Самолет Tecnam P-2002 упал в 40 километрах от Алматы.

Власти Казахстана говорит, что техника полностью сгорела. На видео с места инцидента видно, что самолет упал недалеко от жилых домов.

Погодные условия в момент аварии были хорошими.

Tecnam 2002 - легкий двухместный самолет итальянского производства. Его часто используют для обучения пилотов.