Полиция задержала подозреваемых по делу о зараженных яйцах в Нидерландах

Копірайт зображення EPA Image caption На данный момент скандал с зараженными яйцами затронул уже восемь европейских государств

В Бельгии и Нидерландах полиция провела обыски по делу о зараженных куриных яйцах.

Следственные мероприятия прошли на нескольких объектах, связанных с компанией, использовавшей для санобработки птицеферм инсектицид фипронил, который попал в итоге в яйца. Кроме того, обыски были проведены у потенциальных фирм-поставщиков.

Власти двух стран начали расследование по делу о попадании фипронила в пищевые продукты в начале августа.

Следователи собрали большое количество доказательств. На данный момент скандал с зараженными яйцами затронул уже восемь европейских государств, где крупные партии яиц были уничтожены или отозваны из супермаркетов.

В ЕС фипронил используется, как правило, в ветеринарной продукции для борьбы с насекомыми-паразитами, однако его запрещено применять в животноводстве, поскольку фипронил в продуктах питания может нанести вред здоровью человека.

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