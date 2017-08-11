Трамп: Северной Корее придется "сильно понервничать"

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Президент США Дональд Трамп вновь предостерег руководство Северной Кореи от каких-либо действий, направленных против Соединенных Штатов и их союзников, предположив, что предыдущее предупреждение обрушить в случае угрозы на северокорейцев "огонь и ярость" США было недостаточно жестким.

В ответ на угрозу КНДР запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам Трамп предупредил Пхеньян, "что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал".

Особое внимание Трамп уделил фигуре северокорейского вождя: "Он неуважительно относится к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Ему и его семье слишком долго все сходило с рук. Но со мной такое не пройдет. Теперь совсем другое дело", - сказал, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси Трамп.

"Я не задираюсь, а просто констатирую факт", - добавил американский президент.

Дипломатия прежде всего

Чуть позже глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал военное решение проблемы "катастрофическим" и сказал, что США по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт нужно решать дипломатическим путем.

Трамп впрочем и сам добавил, что США всегда готовы к переговорам.

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

КНДР назвали слова Трампа "полной чушью" и заявили, что рассматривают возможность ракетного удара по Гуаму.

На вопрос, рассматривают ли США возможность превентивного удара по Пхеньяну, Трамп ответил: "Посмотрим".

"Я вот что вам скажу. Если Северная Корея хоть что-то сделает, пусть даже только вознамерится напасть на любое [государство], которое мы любим или представляем, или на наших союзников или на нас, им придется очень сильно понервничать. Я скажу вам, почему. Потому что тогда с ними случится такое, о чем они и помыслить не могли. Я скажу вам так. Лучше бы Северной Корее взяться за ум или она столкнется "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее", - добавил Трамп.

Несмотря на каждодневный обмен угрозами, пока, как указывают наблюдатели, нет никаких признаков того, что угроза правительства КНДР реальна и атака на остров в Тихом океане неизбежна.

СМИ о заявлениях Трампа: война на словах?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обмен угрозами усилился на этой неделе

Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку резолюции о новых санкциях против КНДР, сказав, правда, что ограничительные меры, призванные лишить Северную Корею почти 1 млрд долларов ежегодных экспортных доходов, не будут столь эффективны.

Кроме того, по словам Трампа, Китай мог бы сделать больше для предотвращения конфликта.

Трамп неоднократно призывал Китай, на который приходится 90% северокорейской внешней торговли, оказать давление на Пхеньян.

Копірайт зображення Reuters Image caption На острове Гуам расположена авиабаза Андерсен

Опасения Сеула

В заявлении губернатора Гуама Эдди База Кальво говорится, что в настоящее время "нет угрозы" территориям США и Марианским островам, но остров "готов к любым неожиданностям".

Корреспондент ВВС в Южной Корее сообщает, что на улицах Сеула, всего в 50 км от границы с Северной Кореей, последние события вызвали смешанную реакцию. 62-летний Ким Сенг-су считает, что Пхеньян блефует, чтобы сохранить свой режим и оправдать свою ядерную программу.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Гуам: почему острову угрожает Северная Корея?

Другие жители города, с которыми удалось поговорить корреспонденту ВВС, обеспокоены больше. Ен Юй-сук называет ситуацию пугающей. "Надеюсь, что все смогут жить в мире. Действия Ким Чен Ына заставляют нас волноваться", - говорит она.

Аналитики считают, что риторика Пхеньяна каждый раз становится более агрессивной в августе, когда США и Южная Корея проводят совместные военные учения. Но в этом году, когда президентом США стал человек, которому также нечужда жесткая лексика, конфронтация стала еще яростнее, чем обычно.

Американская территория на Гуаме