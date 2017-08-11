Трамп поблагодарил Путина за сокращение персонала дипмиссий США
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России.
"Так мы сэкономим много денег", - сказал Трамп, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси, отвечая на вопрос о возможном ответе Путину.
"Я хочу ему сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", - прокомментировал Трамп дипломатический скандал с Россией.
В конце июля Путин решил резко урезать штат американского посольства в России и в рамках контрсанкций против США сократить число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек.
Слова Трампа идут вразрез с позицией Госдепартамента США, выразившего сожаление в связи с "неоправданной мерой".
В США продолжается расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре членов команды Трампа с Кремлем. С момента избрания Трампа президентом его сопровождают обвинения в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.
Трамп и Москва решительно отвергают обвинения.
Кого коснутся российские контрсанкции?
В консульском отделе американского посольства в Москве и в консульствах в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов, поэтому вряд ли все 755 человек вернутся в США.
По мнению бывшего американского дипломата, работавшего в Москве, объявленное Россией резкое сокращение штата дипломатических представительств США отразится прежде всего на россиянах - тех, кто работает в посольстве и консульствах, а также собирается получить американскую визу.
"Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз", - сказал Русской службе Би-би-си Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980-90-е годы.
Бывший дипломат предполагает, что именно российских работников американских дипмиссий сокращение коснется в большей степени, чем дипломатов.