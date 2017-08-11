Трамп поблагодарил Путина за сокращение персонала дипмиссий США

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption В посольстве США в Москве работают сотни россиян

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России.

"Так мы сэкономим много денег", - сказал Трамп, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси, отвечая на вопрос о возможном ответе Путину.

"Я хочу ему сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", - прокомментировал Трамп дипломатический скандал с Россией.

В конце июля Путин решил резко урезать штат американского посольства в России и в рамках контрсанкций против США сократить число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек.

Слова Трампа идут вразрез с позицией Госдепартамента США, выразившего сожаление в связи с "неоправданной мерой".

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре членов команды Трампа с Кремлем. С момента избрания Трампа президентом его сопровождают обвинения в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.

Трамп и Москва решительно отвергают обвинения.

Кого коснутся российские контрсанкции?

В консульском отделе американского посольства в Москве и в консульствах в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов, поэтому вряд ли все 755 человек вернутся в США.

По мнению бывшего американского дипломата, работавшего в Москве, объявленное Россией резкое сокращение штата дипломатических представительств США отразится прежде всего на россиянах - тех, кто работает в посольстве и консульствах, а также собирается получить американскую визу.

Копірайт зображення Google street view Image caption К 1 сентября штат дипломатических представительств США - посольства в Москве, генконсульства в Санкт-Петербурге и консульств в Екатеринбурге и Владивостоке - должен сократиться более чем в два раза, до 455 человек. Именно столько сотрудников, по объяснениям Москвы, работают в российских дипмиссиях в США.

"Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз", - сказал Русской службе Би-би-си Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980-90-е годы.

Бывший дипломат предполагает, что именно российских работников американских дипмиссий сокращение коснется в большей степени, чем дипломатов.