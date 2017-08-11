В зоне АТО погиб украинский военный

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Украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Пески, сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, за минувшие сутки боевики совершили 15 обстрелов.

На луганском направлении сепаратисты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Станицы Луганской. Укрепление ВСУ в поселке Счастье обстреляли из зенитной установки, сообщает штаб.

В районе Крымского боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов калибра 82 мм.

На приморском направлении под вражеский гранатометный огонь попали опорные пункты Вооруженных сил в Талаковке и Водяном.

Актуальной информации с другой стороны пока нет.