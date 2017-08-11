В США надеются решить проблему с КНДР дипломатическим путем‎

Копірайт зображення AFP Image caption Министр обороны США Джеймс Мэттис убежден, что дипломатия приносит свои плоды

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт с КНДР нужно решать дипломатическим путем.

Он назвал военное решение проблемы "катастрофическим", в то время как дипломатический подход приносит свои плоды.

Эти слова прозвучали на фоне резких заявлений как со стороны США, так и со стороны Северной Кореи.

Перед этим американский президент Дональд Трамп предупредил руководство Северной Кореи, что в случае любых действий, направленных против Соединенных Штатов, КНДР придется "очень, очень нервничать".‎

"Северной Корее лучше бы взяться за ум, иначе она столкнется с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее", - добавил Трамп.‎

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

При этом, выступая в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, Трамп заявил, что США всегда готовы рассмотреть возможность переговоров.‎

Копірайт зображення AFP Image caption Несмотря на резкую риторику, по словам Трампа, США всегда готовы рассмотреть возможность переговоров

Трамп также раскритиковал Китай, заявив, что Пекин "мог бы сделать больше для предотвращения конфликта".

На вопрос, рассматривают ли США возможность превентивного удара по Пхеньяну, Трамп ответил: "Мы не говорим об этом. Никогда".‎

Северной Корее лучше бы взяться за ум, иначе она столкнется с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее Дональд Трамп, Президент США

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что они могут достичь территории США.

Эксперты говорят, что большинство северокорейских ракет имеют крайне низкую точность и не могут попасть в цель.‎

Позже издание Washington Post со ссылкой на данные разведки США написало, что Северная Корея якобы уже изготовила миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно установить в середине ракет дальнего действия.

Если это действительно так, то это означает, что Пхеньян сумел изготовить ядерное оружие, способное нанести удар по США, значительно быстрее, чем того ожидали международные эксперты.‎

На прошлой неделе Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция, принятая по инициативе Вашингтона, - ответ международного сообщества на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

По подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, в три раза.

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