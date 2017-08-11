Перестрелка в Полтаве началась из-за конфликта - полиция

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По предварительным данным, стрельба на местном пляже в Полтаве произошла из-за конфликта между отдыхающими, который перерос в драку.

Инцидент произошел в четверг вечером.

Об этом сообщает Нацполиция на своей странице в Facebook со ссылкой на Нацполицию Полтавской области.

"Во время стычки 22-летний житель Полтавы, защищаясь от группы нападающих, которые наносили ему удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, сделал несколько выстрелов в сторону обидчика", - говорится в сообщении.

По данным полиции, нападавший погиб на месте, 24-летний мужчина и 7-летний мальчик получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.

Полиция открыла уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "хулиганство с применением оружия".

Досудебное расследование продолжается.

В четверг около 19:30 в полицию поступили сообщения о том, что на одном из пляжей Полтавы неизвестный открыл стрельбу.