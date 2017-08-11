В ЕС ссорятся из-за "яичного скандала"

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Комиссар ЕС по вопросам безопасности пищевых продуктов призвал страны прекратить "обвинять и стыдить" друг друга из-за скандала с зараженными инсектицидами яйцами.

Вайтенис Эндриукайтис считает, что министрам и представителям регулирующих органов следует немедленно обсудить этот вопрос.

Большая часть зараженных запрещенным для использования в пищевой промышленности в Евросоюзе фипронилом яиц поступила из Нидерландов.

Эта страна является крупнейшим поставщиком куриных яиц в Европе, однако зараженные образцы обнаружили также в продукции, привезенной из Бельгии и Германии.

Спор возник по поводу того, как давно это было известно бельгийским и голландским чиновникам.

"Обвинения никуда нас не заведут, и я хочу остановить это", - говорится в заявлении Эндриукайтиса.

"Наша общая задача теперь состоит в том, чтобы разобраться в ситуации, собрать информацию, сфокусироваться на анализе и уроках, которые можно извлечь, с целью совершенствования системы и предотвращения преступлений в будущем", - добавил он.

На данный момент скандал с зараженными яйцами затронул уже восемь европейских государств, где крупные партии яиц были уничтожены или отозваны из супермаркетов.

В четверг в Бельгии и Нидерландах полиция провела обыски по делу о зараженных куриных яйцах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сейчас также проверяются продукты на основе яиц: макароны, майонез и салаты

Следственные мероприятия прошли на нескольких объектах, связанных с компанией, использовавшей для санобработки птицеферм инсектицид фипронил, который попал в итоге в яйца. Кроме того, обыски были проведены у потенциальных фирм-поставщиков.

Власти двух стран начали расследование по делу о попадании фипронила в пищевые продукты в начале августа.

В ЕС фипронил используется, как правило, в ветеринарной продукции для борьбы с насекомыми-паразитами, однако его запрещено применять в животноводстве, поскольку фипронил в продуктах питания может нанести вред здоровью человека.