Саакашвили продолжает турне по Восточной Европе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Михеил Саакашвили утверждает, что до сих пор пользуется украинским паспортом

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили продолжает турне по странам Восточной Европы. Сейчас он приехал в Венгрию.

Саакашвили сообщил в Facebook, что приехал с семьей на озеро Балатон.

Накануне он посетил Польшу и Литву.

Один из руководителей партии "Рух новых сил Саакашвили" Давид Сакварелидзе в Херсоне заявил, что партия готовится встречать своего лидера на границе с Украиной.

Правда, он не уточнил, где именно и когда г-н Саакашвили попытается въехать в Украину.

"Какую границу, и когда - мы будем решать", - заявил он.

Г-н Сакварелидзе еще раз подчеркнул, что их партия готовит акции протеста на осень и будет добиваться в суде возврата Саакашвили украинского гражданства.

По данным последних опросов, рейтинг партии г-на Саакашвили сейчас составляет около 1,5%.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян заявлял, что как только г-н Саакашвили попытается пересечь границу, его лишат аннулированного украинского паспорта.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин также предупредил о возможных последствиях силовой попытки г-на Саакашвили прибыть в Украину.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы", - заявил Енин.

Копірайт зображення www.facebook.com/SaakashviliMikheil Image caption Саакашвили написал, что приехал на озеро Балатон

Если активисты попытаются нелегально провести политика через границу, то его могут привлечь к административной ответственности, а организаторов перехода - к уголовной, заявил заместитель генпрокурора.

Г-н Саакашвили утверждает, что у него нет других паспортов, и для путешествий он якобы пользуется украинским биометрическим паспортом.

Саакашвили получил украинское гражданство в конце мая 2015 года.

26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил его гражданства, и власти заявили, что паспорт г-на Саакашвили аннулирован.

Ранее у г-на Саакашвили забрали и грузинский паспорт. В Грузии против него открыто несколько уголовных дел.

И якобы сокрытие этих дел в 2015 году Саакашвили стало поводом для лишения его гражданства Украины.

Несмотря на это, на прошлой неделе Саакашвили сумел прилететь из США в Польшу, а затем посетил Литву.