Рыжие люди и грустная кучка дерьма: в 2018-м будут новые эмодзи

Копірайт зображення Emojipedia

Скоро в телефонах могут появиться новые смайлики людей с рыжими волосами, а также грустная кучка дерьма, лама, бегемот, кекс и скейтборд.

Это не шутки. Мы приближаемся к рыжеголовым смайликам.

По данным Unicode, смайлики emoji в виде людей с рыжими волосами могут появиться в июне 2018 года. Ранее подкомитет организации emoji порекомендовал добавить 67 новых символов.

Хотя для наших телефонов создадут не только рыжеголовых человечков.

Планируется также добавить новые смайлики с лысыми, кудрявыми и седыми людьми. Последних, кстати, изобразят с "белыми" волосами.

Копірайт зображення AFP Image caption Unicode обнародовал 67 новых эмодзи, которые пользователи увидят уже в 2018 году

Два года назад более 20 тысяч человек подписали петицию, в которой призвали добавить смайлики с рыжеволосыми людьми. Это произошло после того, как компания выпустила новый набор эмодзи, в котором приняла во внимание сексуальное и расовое разнообразие.

В петиции сказано: "Рыжие. При всей их чудесной рыжине их пропустили. Опять".

"Если вы говорите, что собираетесь внести разнообразие, то почему бы не добавить несколько смайликов людей с рыжими волосами?"

"Рыжеволосых от природы людей менее 2% всего населения Земли, но все равно, это 138 млн владельцев iPhone, которые ждут новых персонажей".

Сейчас, похоже, Unicode все же услышал эти призывы.

Копірайт зображення instagram.com/emojipedia Image caption Среди предложенных персонажей достаточно неожиданные эмодзи, например, грустная кучка дерьма

Еще в мае Джереми Бердж из Emojipedia обнародовал ряд примеров возможного оформления смайликов.

Unicode окончательно утвердит изменения в конце этого года.

Среди предложенных персонажей также лама, бегемот, кекс, скейтборд и любимец Radio 1 Newsbeat - грустная кучка дерьма.

В какое же удивительное время мы живем!