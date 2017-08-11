Рыжие люди и грустная кучка дерьма: в 2018-м будут новые эмодзи
Скоро в телефонах могут появиться новые смайлики людей с рыжими волосами, а также грустная кучка дерьма, лама, бегемот, кекс и скейтборд.
Это не шутки. Мы приближаемся к рыжеголовым смайликам.
По данным Unicode, смайлики emoji в виде людей с рыжими волосами могут появиться в июне 2018 года. Ранее подкомитет организации emoji порекомендовал добавить 67 новых символов.
Хотя для наших телефонов создадут не только рыжеголовых человечков.
Планируется также добавить новые смайлики с лысыми, кудрявыми и седыми людьми. Последних, кстати, изобразят с "белыми" волосами.
Два года назад более 20 тысяч человек подписали петицию, в которой призвали добавить смайлики с рыжеволосыми людьми. Это произошло после того, как компания выпустила новый набор эмодзи, в котором приняла во внимание сексуальное и расовое разнообразие.
В петиции сказано: "Рыжие. При всей их чудесной рыжине их пропустили. Опять".
"Если вы говорите, что собираетесь внести разнообразие, то почему бы не добавить несколько смайликов людей с рыжими волосами?"
"Рыжеволосых от природы людей менее 2% всего населения Земли, но все равно, это 138 млн владельцев iPhone, которые ждут новых персонажей".
Сейчас, похоже, Unicode все же услышал эти призывы.
Еще в мае Джереми Бердж из Emojipedia обнародовал ряд примеров возможного оформления смайликов.
Unicode окончательно утвердит изменения в конце этого года.
Среди предложенных персонажей также лама, бегемот, кекс, скейтборд и любимец Radio 1 Newsbeat - грустная кучка дерьма.
В какое же удивительное время мы живем!