Проект "Стена": суд арестовал подозреваемых в хищении
Соломенский районный суд Киева арестовал семерых подозреваемых в хищении денег при реализации проекта "Стена" на границе Украины.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что такое решение судьи приняли по ходатайству их детективов.
Среди арестованных - экс-руководители управлений Государственной пограничной службы, а также предприятий-подрядчиков - ООО "АЗУ", "Черниговский облавтодор", ООО "Стройцентр "Витязь", а также лицо, которое, как утверждают в НАБУ, было посредником.
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Всем им присудили содержание под стражей с возможностью внесения залога разного объема - от 500 тысяч до более 8 млн грн.
"Общая сумма залогов составляет около 25,5 млн грн. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов и прокуроров в полном объеме", - говорится в сообщении НАБУ.
8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, которых подозревают в хищении денег, выделенных из бюджета на так называемый проект "Стена".
В рамках этого дела правоохранители проводят обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.
Расследование продолжается с марта 2016 года. По версии следствия, в результате преступных действий государству нанесен ущерб в размере более 16 млн грн.
Фортификационный проект "Стена", также известный как "Европейский вал", тогдашний премьер Арсений Яценюк представил на заседании Кабмина 3 сентября 2014 года.
Он предусматривал возведение оборонительных сооружений и систем наблюдения по всей длине границы между Украиной и Россией. Также были намерения обустроить морское побережье и создать демаркационную линию на границе с Крымом.
Проект планировали завершить в течение полугода, потратив на него 8 млрд грн.