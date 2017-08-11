Проект "Стена": суд арестовал подозреваемых в хищении

Копірайт зображення UNIAN Image caption Проект "Стена" начали реализовывать в 2014 году

Соломенский районный суд Киева арестовал семерых подозреваемых в хищении денег при реализации проекта "Стена" на границе Украины.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что такое решение судьи приняли по ходатайству их детективов.

Среди арестованных - экс-руководители управлений Государственной пограничной службы, а также предприятий-подрядчиков - ООО "АЗУ", "Черниговский облавтодор", ООО "Стройцентр "Витязь", а также лицо, которое, как утверждают в НАБУ, было посредником.

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Всем им присудили содержание под стражей с возможностью внесения залога разного объема - от 500 тысяч до более 8 млн грн.

"Общая сумма залогов составляет около 25,5 млн грн. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов и прокуроров в полном объеме", - говорится в сообщении НАБУ.

8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, которых подозревают в хищении денег, выделенных из бюджета на так называемый проект "Стена".

В рамках этого дела правоохранители проводят обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.

Расследование продолжается с марта 2016 года. По версии следствия, в результате преступных действий государству нанесен ущерб в размере более 16 млн грн.

Фортификационный проект "Стена", также известный как "Европейский вал", тогдашний премьер Арсений Яценюк представил на заседании Кабмина 3 сентября 2014 года.

Он предусматривал возведение оборонительных сооружений и систем наблюдения по всей длине границы между Украиной и Россией. Также были намерения обустроить морское побережье и создать демаркационную линию на границе с Крымом.

Проект планировали завершить в течение полугода, потратив на него 8 млрд грн.