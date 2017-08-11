Киев: мужчина убил двух женщин, поджег их в квартире и выбросился из окна

Копірайт зображення www.dsns.gov.ua

Представитель полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что в одной из многоэтажек Киева мужчина убил двух женщин, устроил пожар в их квартире, а затем выбросился из окна седьмого этажа.

"Предварительно установлено, что киевлянин убил хозяйку квартиры и ее дочь, поджег квартиру и выпрыгнул с балкона", - написала она в Facebook.

По словам свидетелей, мужчина громко говорил по телефону, что стоит на балконе и покончит с жизнь самоубийством, рассказала Оксана Блыщик.

Копірайт зображення www.dsns.gov.ua

По ее словам, открыты два уголовных производства: по статье "умышленное убийство двух и более людей", а также по статье "умышленное убийство" с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

"Установлено, что мужчина жил в этой квартире. Хозяйка решила его выселить. Для этого позвала на помощь дочь с зятем. Женщины хотели спокойно убедить мужчину собрать вещи и уехать, поэтому зятя попросили побыть на улице. Обстоятельства происшествия установит следствие", - добавила г-жа Блыщик.

Все погибшие - киевляне: мужчина 1960 года рождения и женщины - 1939 и 1963 гг.

В то же время в ГСЧС Украины отметили, что пожар возник в 12-этажном доме по Бехтеревском переулке, 10.

"Сложность тушения пожара заключалась в том, что спасатели долго не могли попасть в горящую квартиру из-за того, что входная дверь в квартиру была заблокирована шкафом, а межкомнатные двери - другой мебелью", - сообщили спасатели.