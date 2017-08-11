ГСЧС: в Киеве загрязненность воздуха превышает норму из-за жары

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В ряде районов Киева зафиксировали превышение оксидов углерода в воздухе, отметили в ГСЧС Украины.

"С 8 августа 2017 года в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы", - говорится в сообщении.

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Показатели загрязнения превышают в районах Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко, сообщили спасатели.

В ГСЧС подчеркнули, что метеорологические условия и уровень загрязнения сохранятся в Киеве до конца недели.