ГСЧС: в Киеве загрязненность воздуха превышает норму из-за жары
В ряде районов Киева зафиксировали превышение оксидов углерода в воздухе, отметили в ГСЧС Украины.
"С 8 августа 2017 года в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы", - говорится в сообщении.
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Показатели загрязнения превышают в районах Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко, сообщили спасатели.
В ГСЧС подчеркнули, что метеорологические условия и уровень загрязнения сохранятся в Киеве до конца недели.