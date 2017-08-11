В Киеве за полгода зарегистрировали 11 случаев кори

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В Киеве зарегистрировано 11 случаев заболеваемости корью за последние полгода. Об этом BBC Украина сообщил директор Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

По его словам, шесть случаев зафиксировали: у детей в возрасте от 1 до 4 лет (один случай), от 5 до 9 лет (четыре случая) и еще у одного ребенка в возрасте от 10 до 14 лет.

Г-н Чумак также подчеркнул, что уже за август зафиксировали восемь случаев подозрения на корь, из них три - у детей.

"В Дарницком районе зарегистрировали вспышку кори среди цыган, заболели трое детей. Они не проходили вакцинацию", - уточнил г-н Чумак.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в Европе за год от кори умерли 35 человек.

Недавно от этой болезни погиб 6-летний мальчик в Италии. В єтой стране зарегистрировано более 3,3 тыс. случаев кори.

Наибольшее количество смертельных случаев - 31 - зафиксировано в Румынии.

Корь высокозаразная болезнь, но вакцинация 95% населения может предотвратить ее распространение.

Что такое корь?

• Невакцинированные маленькие дети имеют высокий риск развития кори и осложнений после нее, включая смерть;

• корь распространяется через прямой контакт и воздушно-капельным путем через кашель и чихание;

• вирус остается активным и заразным на инфицированных поверхностях в течение двух часов;

• первые признаки инфекции - это, как правило, высокая температура и симптомы, похожие на простуду - например, насморк;

• также могут появляться небольшие белые пятна в ротовой полости;

• через несколько дней появляются высыпания, как правило, на лице и шее, которые затем распространяются на тело и конечности;

• инфицированный человек является заразным для других за четыре дня до появления высыпаний на коже и еще четыре дня после;

• от этой болезни нет лекарств, но ее можно предотвратить с помощью двух вакцинаций.