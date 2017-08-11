В России предостерегают от отдыха в Турции из-за вируса

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Ростуризм предупредил об угрозе безопасности здоровья отдыхающих в Турции. Туристы, уже оплатившие туры в страну, имеют право потребовать расторжения договора и компенсации расходов.

В заявлении прямо не указывается, в чем заключается угроза, однако ранее СМИ сообщали о росте числа заражений энтеровирусной инфекцией в стране.

Ведомство заявило, что пришло к таким выводам на основе "анализа всех имеющихся материалов, обращений пострадавших и выводов экспертов Роспотребнадзор".

"В рамках специально открытой "горячей линии" на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время нахождения на турецких курортах, случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и др. Наибольшее число заболевших - дети до 14 лет", - говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

Ситуация, однако, не требует эвакуации граждан России, уже находящихся в Турции, сообщили в Ростуризме.

Ведомство призвало турагентов сообщать о сложной эпидемиологической ситуации при продаже путевок.

В настоящий момент никаких прогнозов по поводу того, начнут ли туристы массово отказываться от поездок в Турцию, сделать нельзя - ситуация прояснится не раньше, чем через неделю, сказала Русской службе Би-би-си гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Она отметила, что после появления в СМИ сообщений о распространении в Турции энтеровируса Коксаки в компании не зафиксировали роста среднего числа аннуляции туров в Турцию.

"По данным принимающих компаний и российских страховщиков, статистика по обращениям с жалобами на здоровье находится на обычном уровне для этого времени года - не только для Турции, но и для других жарких стран", - добавила Подгорная.

Решение Роспотребнадзора о признании небезопасными для здоровья туристов условий в районе турецкого залива Анталья не окажет кардинального влияния на турпоток, заявил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Что такое вирус Коксаки?

Информация о массовых заражениях в Турции вирусом Коксаки появилась в СМИ в начале августа. Минздрав Турции в ответ сообщил, что об эпидемии вируса речь не идет.

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов (кишечные вирусы), впервые был выявлен в 1950 году. Наиболее восприимчивы к инфекции дети в возрасте от 3 до 10 лет.

Симптомы вируса Коксаки:

высокая температура

возникновение болезненных пузырьков на слизистой оболочке рта, миндалинах

сыпь на ладонях, подошвенных поверхностях стоп, на предплечьях

развитие поноса, рвоты

Из-за высыпаний на руках, ногах и во рту ребенка, инфекцию, вызванную вирусом Коксаки, называют болезнью "рука-нога-рот".

Вирус Коксаки передается воздушно-капельным и алиментарным (фекально-оральным) путем. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но отмечаются и случаи развития осложнений.