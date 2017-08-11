Из-за столкновения поездов на севере Египта погибли 36 человек

Копірайт зображення YA5ABAR Image caption Причина крушения пока неизвестна

По меньшей мере 36 человек погибли и 123 получили ранения в результате столкновения поездов в пригороде Александрии в Египте.

По данным местных СМИ, один из поездов ехал из Каира, другой - из города Порт Саид.

На видеокадрах с места события видно, что один из поездов частично перевернулся.

Копірайт зображення Reuters

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Также неизвестно, что послужило причиной аварии.

На месте работают спасатели. Пострадавшие направлены в местные клиники.

Копірайт зображення Google Maps Image caption Столкновение произошло в районе Хоршид (на карте выделен красным)

Столкновения поездов в Египте с большим числом жертв - явление не редкое.

В 2013 году десятки человек погибли после того, как поезд врезался в микроавтобус и другие автомобили на железнодорожном переезде к югу от Каира.

Многие погибшие тогда были родственниками, возвращавшимися со свадьбы.