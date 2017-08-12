Трамп пригрозил КНДР "большими неприятностями" в случае атаки Гуама ‎

Копірайт зображення AFP Image caption В то время, как в Белом доме пытаются говорить о преимуществах дипломатии, Дональд Трамп продолжает угрожать КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский остров Гуам в Тихом океане, ударить по которому ранее пригрозил Пхеньян, находится в безопасности. Об этом он сказал в ходе небольшой пресс-конференции в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

"Они (население острова Гуам. - Ред.) будут в безопасности, поверьте. И если что-то случится с Гуамом, то Северную Корею ждут большие неприятности", - сказал Трамп.

Американский лидер также допустил возможность усиления санкций против КНДР, власти которой на днях объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.

Кроме того, Дональд Трамп встретился с китайским президентом Си Цзиньпином, который подчеркнул необходимость мирного урегулирования ситуации.

"Никто не стремится к мирному решению больше президента Трампа, можете быть уверены", - заявил американский лидер.

Трамп также раскритиковал Китай, заявив, что Пекин "мог бы сделать больше для предотвращения конфликта".

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

На вопрос, рассматривают ли США возможность превентивного удара по Пхеньяну, Трамп ответил: "Посмотрим".

"Я вот что вам скажу. Если Северная Корея хоть что-то сделает, пусть даже только вознамерится напасть на любое [государство], которое мы любим или представляем, или на наших союзников или на нас, им придется очень сильно понервничать. Я скажу вам, почему. Потому что тогда с ними случится такое, о чем они и помыслить не могли. Я скажу вам так. Лучше бы Северной Корее взяться за ум или она столкнется "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее", - добавил Трамп.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал военное решение проблемы "катастрофическим" и сказал, что США по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт нужно решать дипломатическим путем.‎

Копірайт зображення AFP Image caption Министр обороны США Джеймс Мэттис убежден, что дипломатия приносит свои плоды

Эксперты говорят, что большинство северокорейских ракет имеют крайне низкую точность и не могут попасть в цель.‎

Позже издание Washington Post со ссылкой на данные разведки США написало, что Северная Корея якобы уже изготовила миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно установить в середине ракет дальнего действия.

Лучше бы Северной Корее взяться за ум или она столкнется "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее Дональд Трамп, Президент США

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Если это действительно так, то это означает, что Пхеньян сумел изготовить ядерное оружие, способное нанести удар по США, значительно быстрее, чем того ожидали международные эксперты.‎

На прошлой неделе Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция, принятая по инициативе Вашингтона, - ответ международного сообщества на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

По подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, в три раза.‎‎