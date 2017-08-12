Трамп пригрозил КНДР "большими неприятностями" в случае атаки Гуама
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский остров Гуам в Тихом океане, ударить по которому ранее пригрозил Пхеньян, находится в безопасности. Об этом он сказал в ходе небольшой пресс-конференции в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.
"Они (население острова Гуам. - Ред.) будут в безопасности, поверьте. И если что-то случится с Гуамом, то Северную Корею ждут большие неприятности", - сказал Трамп.
Американский лидер также допустил возможность усиления санкций против КНДР, власти которой на днях объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.
Кроме того, Дональд Трамп встретился с китайским президентом Си Цзиньпином, который подчеркнул необходимость мирного урегулирования ситуации.
"Никто не стремится к мирному решению больше президента Трампа, можете быть уверены", - заявил американский лидер.
Трамп также раскритиковал Китай, заявив, что Пекин "мог бы сделать больше для предотвращения конфликта".
Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.
На вопрос, рассматривают ли США возможность превентивного удара по Пхеньяну, Трамп ответил: "Посмотрим".
"Я вот что вам скажу. Если Северная Корея хоть что-то сделает, пусть даже только вознамерится напасть на любое [государство], которое мы любим или представляем, или на наших союзников или на нас, им придется очень сильно понервничать. Я скажу вам, почему. Потому что тогда с ними случится такое, о чем они и помыслить не могли. Я скажу вам так. Лучше бы Северной Корее взяться за ум или она столкнется "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее", - добавил Трамп.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал военное решение проблемы "катастрофическим" и сказал, что США по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт нужно решать дипломатическим путем.
Эксперты говорят, что большинство северокорейских ракет имеют крайне низкую точность и не могут попасть в цель.
Позже издание Washington Post со ссылкой на данные разведки США написало, что Северная Корея якобы уже изготовила миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно установить в середине ракет дальнего действия.
Если это действительно так, то это означает, что Пхеньян сумел изготовить ядерное оружие, способное нанести удар по США, значительно быстрее, чем того ожидали международные эксперты.
На прошлой неделе Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция, принятая по инициативе Вашингтона, - ответ международного сообщества на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.
Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.
По подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, в три раза.