АТО: один военный подорвался на мине

Копірайт зображення UNIAN

Один украинский военный погиб, подорвавшись на мине в зоне АТО.

Трое бойцов получили ранения в результате боевых действий, еще трое - боевые травмы - об этом сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО завершились очередной активизацией российско-оккупационных группировок вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

В целом за минувшие сутки противник 20 раз нарушил режим тишины, добавили там.

"И если до 18 часов враг неудачно пытался почти всеми огневыми средствами поражения проверить нашу оборону в районе Авдеевки, то вечером напряжение переместилось на луганское направление", - рассказали в пресс-центре.

Так неподалеку Счастья и Новотошковского по украинским позициям боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы. А по опорном пункта на подступах к Сизому выпустили по меньшей мере 5 мин калибра 120 миллиметров.

На донецком направлении около 21 часа в результате обстрела позиций ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки получил ранения один украинский военный. В ответ украинские бойцы, "разрешенными средствами поражения, оперативно накрыли позиции врага".