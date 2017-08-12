Скончался самый старый в мире мужчина, переживший Холокост

Копірайт зображення Getty Images

Житель Хайфы Исраэль Криштал, переживший Холокост, умер в возрасте 113 лет.

Он жил в городе Хайфа и умер, не дожив месяц до своего 114-летия.

Мужчина родился в польском поселке Жарнув в 1903 году.

Во время Первой мировой он потерял родителей. После войны работал в Лодзи в семейном кондитерском бизнесе. После вторжения нацистов в Польшу в 1939 году, Криштал с семьей попали в гетто.

Там умерли оба его ребенка. В 1944 году Криштала с женой отправили в лагерь Аушвиц, где жена погибла.

Когда мужчину освободили силы союзников, он весил всего 37 килограммов.

В 1947-м Криштал снова женился, у него родился сын. В 1950-м он переехал в Израиль, где на свет появилась его дочь.

Исраэль Криштал был признан самым старым мужчиной в мире после смерти японца Ясутаро Коидэ, который умер за два дня до своего 113-летия - 19 января 2016 года.