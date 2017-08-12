В Украине сохраняется угроза пожаров

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12-14 августа в Украине сохранится опасность пожаров - об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на Укргидрометцентр.

В эти дни чрезвычайную пожарную (5 класса) опасность прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров.

В Киевской мэрии сообщили, что в столичных парках и скверах установили 17 рамок-распылителей воды.

Из-за погодных условий КГГА также приняла решение временно ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Синоптики обещают украинцам на выходные жаркую погоду, но на западе в воскресенье ожидаются грозы и снижение температуры.

Температура воздуха в западных регионах составит +26 градусов, в центре - +34, на востоке и юге страны - до +37.