Белые националисты провели акцию в университете Вирджинии
Несколько сотен националистов собрались на акцию в кампусе университета Вирджинии в США. Они держали факелы и скандировали: "Жизни белых имеют значение!" и "Евреи нас не заменят!".
В акции в основном приняли участие белые мужчины 20-30 лет. Закончилось мероприятие стычкой, участников выступления и небольшой группы их противников.
Мэр города Майк Сэнджером осудил марш, назвав его расистским, а также "трусливым парадом ненависти, фанатизма и расизма".
В субботу 12 августа в Шарлоттсвилле ( Вирджиния) ожидаются выступления противников демонтажа памятника генералу конфедератов Роберту Эварду Ли. На акцию намерены выйти граждане, считающие, что "уничтожается история белой Америки".
Генерал Ли командовал войсками южных штатов Америки в годы Гражданской войны США и выступал за сохранение рабовладельческого строя.
Организатор протеста Джейсон Кесслер, который ранее обвинил власти города в "ненависти к белым", назвал это событие "отличным моментом для белых людей, которые до сих пор терпели все это, но больше не намерены это делать".
Среди других лозунгов, которые скандировали демонстранты - "Кровь и земля" и "Один народ, одна нация, прекратите иммиграцию". Некоторые обозреватели считают, что факелы в руках участников шествия - это дань Ку-клукс-клану.
Навстречу участникам акции вышла группа их оппонентов, собравшаяся у памятника Томасу Джефферсону.
Правоохранителям пришлось вмешаться в противостояние после того, как один из оппонентов марша, согласно информации СМИ, применил слезоточивый газ.
Многие местные жители и политики раскритиковали акцию протеста.
Шарлотсвилл считают либеральным студенческим городом. На прошлых президентских выборах 86% населения региона поддержали Хиллари Клинтон.
Однако намерения убрать памятник генералу Ли превратили город в координационный центр белых националистов.
Обозреватели также считают, что избрание Дональда Трампа оживило правых радикалов на всей территории США.