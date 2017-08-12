Белые националисты провели акцию в университете Вирджинии

Копірайт зображення Reuters Image caption Демонстранты держали факелы и скандировали: "Жизни белых имеют значение!" и "Евреи нас не заменят!"

Несколько сотен националистов собрались на акцию в кампусе университета Вирджинии в США. Они держали факелы и скандировали: "Жизни белых имеют значение!" и "Евреи нас не заменят!".

В акции в основном приняли участие белые мужчины 20-30 лет. Закончилось мероприятие стычкой, участников выступления и небольшой группы их противников.

Мэр города Майк Сэнджером осудил марш, назвав его расистским, а также "трусливым парадом ненависти, фанатизма и расизма".

В субботу 12 августа в Шарлоттсвилле ( Вирджиния) ожидаются выступления противников демонтажа памятника генералу конфедератов Роберту Эварду Ли. На акцию намерены выйти граждане, считающие, что "уничтожается история белой Америки".

Генерал Ли командовал войсками южных штатов Америки в годы Гражданской войны США и выступал за сохранение рабовладельческого строя.

Организатор протеста Джейсон Кесслер, который ранее обвинил власти города в "ненависти к белым", назвал это событие "отличным моментом для белых людей, которые до сих пор терпели все это, но больше не намерены это делать".

Копірайт зображення Reuters Image caption Участники марша окружили своих оппонентов

Среди других лозунгов, которые скандировали демонстранты - "Кровь и земля" и "Один народ, одна нация, прекратите иммиграцию". Некоторые обозреватели считают, что факелы в руках участников шествия - это дань Ку-клукс-клану.

Навстречу участникам акции вышла группа их оппонентов, собравшаяся у памятника Томасу Джефферсону.

Правоохранителям пришлось вмешаться в противостояние после того, как один из оппонентов марша, согласно информации СМИ, применил слезоточивый газ.

Многие местные жители и политики раскритиковали акцию протеста.

Шарлотсвилл считают либеральным студенческим городом. На прошлых президентских выборах 86% населения региона поддержали Хиллари Клинтон.

Однако намерения убрать памятник генералу Ли превратили город в координационный центр белых националистов.

Обозреватели также считают, что избрание Дональда Трампа оживило правых радикалов на всей территории США.