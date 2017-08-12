В Антарктиде нашли 106-летний кекс в хорошем состоянии

Копірайт зображення Antarctic Heritage Trust Image caption Кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции "Терра Нова" (1910 - 1913 годы) британского полярника Роберта Скотта

Антарктида - одно из самых суровых мест для жизни. Однако это не касается десертов.

Ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики обнаружили отлично сохранившийся 106-летний фруктовый пирог в антарктической хижине на мысе Адэр.

Кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers лежал на полке в металлической оловянной коробке и был завернут в бумагу.

Коробка проржавела, но сам десерт сохранился в "отличном состоянии", и по запаху вполне съедобный, утверждают сотрудники фонда.

Исследователи нашли лакомство в заброшенном домике, расположенном на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде.

Как полагает глава группы исследователей Лиззи Мик, кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции "Терра Нова" (1910 - 1913 годы) британского полярника Роберта Скотта.

В задачи Северной партии входили научные изыскания, целью Южной было покорение Южного полюса.

Мик отметила, что кекс был "идеальной высокоэнергетической пищей для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций".

Копірайт зображення Press Association Image caption Капитан Роберт Скотт (в центре стола) и члены его антарктической экспедиции

Все члены британской команды вместе с капитаном Скоттом погибли на обратном пути к своей базе. Фруктовый кекс напоминает о трагической судьбе отважного капитана Скотта. Он вместе с напарником добрался до Южного полюса, но, как выяснилось, норвежские исследователи опередили их на целых 33 дня.