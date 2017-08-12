В Антарктиде нашли 106-летний кекс в хорошем состоянии
Антарктида - одно из самых суровых мест для жизни. Однако это не касается десертов.
Ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики обнаружили отлично сохранившийся 106-летний фруктовый пирог в антарктической хижине на мысе Адэр.
Кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers лежал на полке в металлической оловянной коробке и был завернут в бумагу.
Коробка проржавела, но сам десерт сохранился в "отличном состоянии", и по запаху вполне съедобный, утверждают сотрудники фонда.
Исследователи нашли лакомство в заброшенном домике, расположенном на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде.
Как полагает глава группы исследователей Лиззи Мик, кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции "Терра Нова" (1910 - 1913 годы) британского полярника Роберта Скотта.
В задачи Северной партии входили научные изыскания, целью Южной было покорение Южного полюса.
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Мик отметила, что кекс был "идеальной высокоэнергетической пищей для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций".
Все члены британской команды вместе с капитаном Скоттом погибли на обратном пути к своей базе. Фруктовый кекс напоминает о трагической судьбе отважного капитана Скотта. Он вместе с напарником добрался до Южного полюса, но, как выяснилось, норвежские исследователи опередили их на целых 33 дня.