Протесты в Вирджинии: губернатор призвал ультраправых разойтись

Копірайт зображення Getty Images Image caption На улицы Шарлоттсвилла выведены усиленные наряды полиции и бронетехника

Губернатор американского штата Вирджиния, где второй день проходят акции протеста ультраправых и их противников, призвал зачинщиков столкновений разойтись по домам.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и по меньшей мере 19 человек пострадали в результате инцидента в городе Шарлоттсвилл. По последним данным, автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых.

Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.

Копірайт зображення AFP

Также в субботу на окраине Шарлоттсвилла потерпел крушение полицейский вертолет, погибли два человека. Пока неизвестно, связано ли крушение со столкновениями в городе.

В нескольких районах города введено чрезвычайное положение.

"Расходитесь"

"Я хочу обратиться ко всем сторонникам превосходства белой расы и нацистам, которые сегодня пришли в Шарлоттсвилл. Наше обращение четкое и простое: расходитесь по домам. Это общество не принимает вас. Позор вам. Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты", - сказал глава штата Терри Маколифф на пресс-конференции.

"Сегодня вы пришли, чтобы навредить людям, и вы это сделали. Но я хочу ясно заявить: мы сильнее вас", - добавил он.

Губернатор-демократ также сообщил, что уже дважды попросил президента США Дональда Трампа инициировать движение, которое бы помогло сплотить людей.

Он также поблагодарил полицию и другие правоохранительные органы, а также экстренные службы, которые оказывали помощь пострадавшим.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Губарнатор Вирджинии призвал ультраправых не строить из себя патриотов

Акция "Объединим правых" заявлялась как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилла и должна была начаться в полдень по местному времени. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.

Полиция объявила незаконным праворадикальный митинг и потребовала от собравшихся разойтись после того, как между митингующими и их противниками начались столкновения.

Как сообщает Washington Post, среди митингующих, которые начали собираться еще в пятницу вечером, было замечено большое количество радикалов, в том числе неонацистов, "альтернативных правых" (белых националистов) и активистов расистской организации "Ку-клукс-клан". Они выкрикивали лозунги, в частности "Еврей нас не заменит", сообщает New York Times.

Корреспондент ВВС на месте событий Джоэл Гантер видел также нацистские приветствия.

Ультраправых сразу встретило почти столько же активистов противоположных взглядов, в том числе из движения "Жизни черных имеют значение", выступающего против расистских предрассудков полиции.

Между ними вскоре начались стычки, продолжившиеся и наутро. В ходе столкновений применялись дубинки, палки, самодельные щиты, баллончики с раздражающими химикатами. Полиция сообщила о двух пострадавших.

В 11 утра губернатор штата объявил в городе чрезвычайное положение, после чего полиция потребовала от всех собравшихся разойтись. Она также применила слезоточивый газ.

Чрезвычайное положение дает право властям штата ввести в город дополнительные силы полиции.

Копірайт зображення Reuters

Шарлоттсвилл - университетский город, в котором располагается кампус Университета Вирджинии. Большинство населения города придерживается либеральных взглядов, в частности, 86% местных избирателей в ноябре прошлого года голосовали за Хиллари Клинтон.

Во времена Гражданской войны штат Вирджиния воевал на стороне Юга, но в последние годы он стал заметно либеральнее, особенно в районах, расположенных поблизости от столицы США - Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп, отдыхающий в своем частном гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), откликнулся на происходящее в Шарлоттсвилле спустя почти полтора часа после того, как правые демонстранты начали расходиться.

"Мы ВСЕ должны быть едины и осудить все, что стоит за ненавистью. В Америке нет места такому насилию", - написал Трамп в "Твиттере".