В аварии в Херсонской области погибли 5 человек
Пять человек, среди которых один ребенок, погибли в аварии в Херсонской области.
Еще два человека были травмированы.
"На автодороге около села Нечаево Алешковского районе 12 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек (из них один ребенок) и пострадало два человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Местные медиа сообщают, что машины так изуродовало, что тела погибших спасателям пришлось доставать гидравлическим инструментом.
Добавляют, что уцелевшие - девочка и ее мать - доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Все погибшие - из одной семьи.
Водитель другой машины не пострадал, но находится в шоковом состоянии, сообщают журналисты.
Предварительная причина аварии, по данным правоохранителей, - превышение скорости.