В аварии в Херсонской области погибли 5 человек

Копірайт зображення khersonci.com.ua Image caption Все погибшие - члены одной семьи

Пять человек, среди которых один ребенок, погибли в аварии в Херсонской области.

Еще два человека были травмированы.

"На автодороге около села Нечаево Алешковского районе 12 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек (из них один ребенок) и пострадало два человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Местные медиа сообщают, что машины так изуродовало, что тела погибших спасателям пришлось доставать гидравлическим инструментом.

Добавляют, что уцелевшие - девочка и ее мать - доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Все погибшие - из одной семьи.

Водитель другой машины не пострадал, но находится в шоковом состоянии, сообщают журналисты.

Предварительная причина аварии, по данным правоохранителей, - превышение скорости.