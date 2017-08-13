На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

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За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое были ранены, еще шестеро получили боевые травмы. Об этом утром в воскресенье сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что боец ​​погиб неподалеку от Водяного на приморском направлении - там позиции сил АТО сепаратисты обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пресс-центре АТО добавляют, что при этом украинские военные открывали ответный огонь.

Всего там зафиксировали 17 нарушений перемирия со стороны сепаратистов, в частности с использованием 82-мм и 120-мм минометов.

"Ситуация на протяжении минувших суток в районе проведения АТО характеризуется как стабильная, без тенденции к обострению", - говорится в сообщении штаба.

В самопровозглашенной "ДНР" в нарушениях перемирия обвиняют украинскую армию.

Там, в частности, заявляют о том, что в результате обстрелов в селе Саханка Новоазовского района сгорел один жилой дом.