На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое были ранены, еще шестеро получили боевые травмы. Об этом утром в воскресенье сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что боец погиб неподалеку от Водяного на приморском направлении - там позиции сил АТО сепаратисты обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В пресс-центре АТО добавляют, что при этом украинские военные открывали ответный огонь.
Всего там зафиксировали 17 нарушений перемирия со стороны сепаратистов, в частности с использованием 82-мм и 120-мм минометов.
"Ситуация на протяжении минувших суток в районе проведения АТО характеризуется как стабильная, без тенденции к обострению", - говорится в сообщении штаба.
В самопровозглашенной "ДНР" в нарушениях перемирия обвиняют украинскую армию.
Там, в частности, заявляют о том, что в результате обстрелов в селе Саханка Новоазовского района сгорел один жилой дом.