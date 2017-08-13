Копірайт зображення УНІАН Image caption Участники "Одесса прайд" в 2016 году

В воскресенье в Одессе проходит "Марш равенства Одесса прайд". Как сообщают местные СМИ, на Приморском бульваре собралось около сотни участников акции.

Их охраняют много правоохранителей.

Маршрут, по которому должен пройти "Одесса прайд", перекрыт специальным кордоном, за который пускают после проверки полиции.

Участники марша скандируют "Имеем достоинство, имеем право!" и "Права человека превыше всего!"

Шествие остановилась возле памятника Дюку - правоохранители не пропускают активистов дальше по соображениям безопасности, сообщают журналисты.

Участники акции написали в соцсетях, что они объявляют "сидячий протест" из-за блокирования марша.

Также сообщается, что неподалеку собралось около полусотни оппонентов акции.

В прошлом году во время "Марша равенства" полиция задержала нескольких человек, которые пытались напасть на участников прайда.