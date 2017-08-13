Прыгунья Левченко выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике
- 13 августа 2017
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Украинская прыгунья Юлия Левченко стала серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике по прыжкам в высоту.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
"Отметим, что наша 19-летняя спортсменка в финале три раза улучшала свой личный рекорд - 1.97; 1.99; 2.01", - добавляют в комитете.