Прыгунья Левченко выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике

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Украинская прыгунья Юлия Левченко стала серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

"Отметим, что наша 19-летняя спортсменка в финале три раза улучшала свой личный рекорд - 1.97; 1.99; 2.01", - добавляют в комитете.