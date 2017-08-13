Служебный пес нашел на границе 27 кг наркотиков

Копірайт зображення ДПСУ Image caption Наркотики были спрятаны в полостях машины

Служебный пес пограничников обнаружил крупную партию наркотиков, которую пытались переправить через границу во Львовской области.

"В пункт пропуска "Угринов" на границе с Польшей прибыл микроавтобус Mercedes польской регистрации. При осуществлении мер контроля служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотиков, среагировала на конструктивные полости иномарки, где было обнаружено 26 пакетов белого порошка", - сообщают в пограничной службе.

Там добавляют, что в пакетах было почти 27 кг веществ с содержанием трамадола и фентинила, которые украинец хотел вывезти в Польшу.

Теперь ему инкриминируют контрабанду наркотиков.

Обнаруженные вещества передали СБУ.