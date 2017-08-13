В Бразилии мародеры ограбили выпавшие за борт контейнеры
Бразильская полиция арестовала по меньшей мере 11 человек, грабивших контейнеры в море. Контейнеры выпали с грузового судна около порта Сантос.
Всего с палубы судна выпало 45 контейнеров.
Следствию еще предстоит установить причину инцидента.
Местные жители добирались до контейнеров на небольших лодках и вытаскивали оттуда различные товары - велосипеды, одежду, кондиционеры, медицинское оборудование и сумки.
В полиции говорят, что задержали две моторные лодки, груженные краденными вещами.
В четверг судно Pantanal выгрузило в порту Сантоса 248 контейнеров и приняло на борт 341.
В компании, владеющей судном, говорят, что грузы выпали за борт, вероятно, из-за плохих погодных условий.
На видео из соцсетей видно, как судно сильно раскачивается на высоких волнах.
Очевидцы говорят, что некоторые контейнеры открылись в результате падения в воду.