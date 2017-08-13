Трампа критикуют за комментарии о протестах в Вирджинии

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Президент США Дональд Трамп подвергся критике, в том числе членов собственной республиканской партии, за свои комментарии по поводу столкновений во время протестов ультраправых в штате Вирджиния.‎

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и по меньшей мере 19 человек пострадали в результате инцидента в городе Шарлоттсвилль, штат Вирджиния, где с субботы проходят протесты ультраправых и их оппонентов.

После того, как автомобиль въехал в толпу выступавших против митинга ультраправых, полиция арестовала 20-летнего юношу, вероятно, находившегося за рулем. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

В субботу сотни ультраправых активистов собрались на марш "Объединим правых", заявленный как акция протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевшей поражение в Гражданской войне в США в 1861-65 годах.

Среди митингующих было много радикалов, включая неонацистов, альтернативных правых (белых неонацистов) и активистов расистской организации "Ку клукс-клан".

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‎Ультраправых сразу встретили почти столько же противников акции, в частности из движения против проявлений расизма в полиции. Американские СМИ сообщают о незначительных стычках с применением перцовых баллончиков, которые распыляли друг в друга участники обеих акций.

Инцидент с наездом автомобиля на толпу противников ультраправых произошел, когда оба митинга уже начинали расходиться.

Насилие "со всех сторон"

"Мы ВСЕ должны быть едины и осудить все, что стоит за ненавистью. В Америке нет места такому насилию", - написал Трамп в Twitter вскоре после инцидента.

Трамп осудил насилие "со многих сторон" протеста, выделив отдельно ультраправых.

Его слова сразу подверглись критике как среди демократов, так и республиканцев, в том числе сенаторов.

Сенатор Кори Гарднер заявил: "Господин президент, мы должны называть зло его собственным именем. Это были белые расисты, и это был (акт. - Ред.) внутреннего терроризма".

"Для страны очень важно услышать, что (Дональд Трамп. - Ред.) называет события в Шарлоттсвилле тем, чем они являются - террористическим нападением со стороны белых расистов", - написал в Twitter другой республиканский сенатор, бывший соперник Трампа на президентских выборах Марко Рубио.

Резко осудил реакцию президента и другой влиятельный республиканский политик Тед Круз.

Лидер Демократической партии в Палате представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что "разговоры президента о насилии "со многих сторон" игнорируют позорную реальность белого расизма в нашей стране".

Многие обозреватели считают, что приход к власти Дональда Трампа в США дал новый импульс ультраправым движениям в США.

Правозащитная организация Southern Poverty Law Center заявила, что "победа Трампа наэлектризовала ультраправых, которые видят в нем поборника идеи того, что Америка является принципиально страной белого человека".‎