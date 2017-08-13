Во двор частного дома в Киеве бросили гранату

Копірайт зображення УНІАН Image caption Ф-1 - ручная противопехотная граната, ее осколки разлетаются на 200 метров

Во двор частного дома в Дарницком районе Киева неизвестные бросили гранату, сообщает столичная полиция. От взрыва никто не пострадал.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье.

Эксперты полиции предполагают, что взорвалась граната Ф-1.

"Охранник, который находился в доме, рассказал, что ночью услышал сильный звук, выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад дома", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители начали два уголовных производства: о хулиганстве и незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Полиция разыскивает причастных ко взрыву.

Кому именно принадлежит пострадавший дом, не уточняется.