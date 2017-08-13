Исчезновение с субмарины: полиция Дании подозревает бизнесмена в убийстве журналистки

Копірайт зображення Ritzau Foto Image caption Петера Мадсена и Ким Уолл сфотографировали вместе на борту субмарины незадолго до того, как они отправились в путешествие

Полиция Дании, расследующая таинственное исчезновение шведской журналистки Ким Уолл, заявила, что не нашла ее тела на борту затонувшей субмарины, владельцем которой является бизнесмен и изобретатель Петер Мадсен.‎

‎30-летняя журналистка писала статью о Петере Мадсене - владельце и изобретателе крупнейшей частной подводной лодки. Последний раз ее видели вместе с Мадсеном, когда она заходила на борт его субмарины "Наутилус" в четверг.

Партнер Уолл поднял тревогу об исчезновении подруги утром в пятницу - когда она не вернулась с "Наутилуса".

Тогда же Петер Мадсен подал сигнал бедствия, сообщив спасателям, что на его лодке обнаружена неисправность и она тонет. Бизнесмена спасли, однако журналистки с ним не было - по его словам, он высадил ее еще в четверг на одном из островов Копенгагена.

Полиция подозревает 46-летнего Петера Мадсен в убийстве Ким Уолл. В субботу ему предъявили официальные обвинения и арестовали на 24 дня на время расследования. Мадсен обвинения отвергает.

Копірайт зображення EPA Image caption Петера Мадсена (справа) спасли в пятницу с тонущей подводной лодки

Копірайт зображення EVN Image caption "Наутилус", длиной почти в 18 метров, в свое время стал крупнейшей частной подводной лодкой

В воскресенье команда специалистов вытащила на поверхность затонувшую субмарину неподалеку от залива Кьоге южнее Копенгагена. Предварительная экспертиза подтвердила подозрения следователей в том, что лодку потопили умышленно. В то же время на ее борту тела журналистки не нашли.

"На субмарине нет ни единого человека - ни мертвого, ни живого", - заявил глава подразделения по расследованию убийств копенгагенской полиции Йенс Моллер. По его словам, субмарину пока все равно считают местом преступления.

Копірайт зображення Tom Wall Image caption Ким Уолл писала для многих известных изданий, таких как Guardian, New York Times или Vice

В полиции также сообщили, что во время допроса Мадсен дал совершенно другие показания о событиях четверга и пятницы, чем после спасения с затонувшей лодки, однако других деталей того, что именно он рассказал, не предоставили.

‎Журналистка-фрилансер Ким Уолл, которая работала в Нью-Йорке и Китае и писала для таких изданий, как Guardian, Vice, New York Times, работала над материалом о Петере Мадсене, который прославился тем, что самостоятельно собрал в 2008 году крупнейшую частную субмарину длиной в 18 метров с помощью краудфандинговои кампании.‎