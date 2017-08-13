Исчезновение с субмарины: полиция Дании подозревает бизнесмена в убийстве журналистки
Полиция Дании, расследующая таинственное исчезновение шведской журналистки Ким Уолл, заявила, что не нашла ее тела на борту затонувшей субмарины, владельцем которой является бизнесмен и изобретатель Петер Мадсен.
30-летняя журналистка писала статью о Петере Мадсене - владельце и изобретателе крупнейшей частной подводной лодки. Последний раз ее видели вместе с Мадсеном, когда она заходила на борт его субмарины "Наутилус" в четверг.
Партнер Уолл поднял тревогу об исчезновении подруги утром в пятницу - когда она не вернулась с "Наутилуса".
Тогда же Петер Мадсен подал сигнал бедствия, сообщив спасателям, что на его лодке обнаружена неисправность и она тонет. Бизнесмена спасли, однако журналистки с ним не было - по его словам, он высадил ее еще в четверг на одном из островов Копенгагена.
Полиция подозревает 46-летнего Петера Мадсен в убийстве Ким Уолл. В субботу ему предъявили официальные обвинения и арестовали на 24 дня на время расследования. Мадсен обвинения отвергает.
В воскресенье команда специалистов вытащила на поверхность затонувшую субмарину неподалеку от залива Кьоге южнее Копенгагена. Предварительная экспертиза подтвердила подозрения следователей в том, что лодку потопили умышленно. В то же время на ее борту тела журналистки не нашли.
"На субмарине нет ни единого человека - ни мертвого, ни живого", - заявил глава подразделения по расследованию убийств копенгагенской полиции Йенс Моллер. По его словам, субмарину пока все равно считают местом преступления.
В полиции также сообщили, что во время допроса Мадсен дал совершенно другие показания о событиях четверга и пятницы, чем после спасения с затонувшей лодки, однако других деталей того, что именно он рассказал, не предоставили.
Журналистка-фрилансер Ким Уолл, которая работала в Нью-Йорке и Китае и писала для таких изданий, как Guardian, Vice, New York Times, работала над материалом о Петере Мадсене, который прославился тем, что самостоятельно собрал в 2008 году крупнейшую частную субмарину длиной в 18 метров с помощью краудфандинговои кампании.